Молодой гражданке России удалось выйти замуж за серийного убийцу, бывшего следователя Сергея Ткача, который был осужден пожизненно на Украине. Мужчину признали виновным в десятках убийств, сопряженных с изнасилованиями. Сам Ткач утверждал, что лишил жизни более ста человек, но большинство эпизодов так и остались недоказанными.

Избранницей маньяка стала 24-летняя уроженка Ярославля Елена, родившая ему ребенка. Она влюбилась в Ткача в возрасте 16 лет, когда тот предстал перед судом. Девушка долгое время добивалась от него взаимности, сообщает ТСН.

В настоящий момент Сергей Ткач, получивший прозвище "пологовский маньяк", находится в житомирской тюрьме N8. Охранники говорят, что он очень спокойный узник. Елена приехала к нему на свидание.

Впервые Елена увидела своего будущего мужа по телевизору, когда тот сидел на скамье подсудимых. По словам россиянки, она сразу влюбилась. Потом девушка искала возможности познакомиться с Сергеем и писала в течение семи лет письма в разные тюрьмы. Первое свидание происходило в присутствии охранников. "Через пластиковый барьер мы поговорили по телефонной трубке — и все", — вспоминает Сергей Ткач.

Между россиянкой и украинским маньяком завязалась активная переписка. А в следующий раз их свидание состоялось в отдельной комнате. Елена забеременела, и они расписались. Позднее россиянка родила девочку, которую назвала Елизаветой. Сейчас ей исполнилось полгода. Девочку воспитывают родители Елены, живущие в Ярославле. В Житомир внучку они не отпускают.

Со слов Елены, преступления, которые совершил Ткач, ее не беспокоят, и на одном ребенке супруги останавливаться не собираются. Сергей уверен, что после следующего свидания Елена вновь забеременеет и родит вторую девочку. Супруги мечтают перебраться на Дальний Восток, но эти планы вряд ли сбудутся: Ткач приговорен к четырем пожизненным срокам.

Дело "пологовского маньяка"

Громкий процесс по делу "пологовского маньяка", который по числу жертв стал абсолютным рекордсменом на всем пространстве бывшего СССР, начался в 2007 году. Изначально Сергей Ткач обвинялся в 80 случаях изнасилований и убийств, хотя сам подсудимый на допросах утверждал, что его жертвами стали по меньшей мере 100 человек. В основном маньяк "охотился" на девочек и девушек от шести до 18 лет.

25 лет Ткачу удавалось уходить от ответственности. Главный секрет его неуловимости заключался в том, что он сам в свое время делал стремительную карьеру в следственных органах, работая экспертом-криминалистом. Однако после служебного подлога ему пришлось подать рапорт.

После увольнения из правоохранительных органов Кемеровской области Ткач работал на железнодорожной станции Киселевск, потом на нескольких шахтах и в колхозах. Затем он перебрался в Крым, где и совершил свои первые убийства.

Как установило следствие, первую жертву преступник, которого в прессе окрестили "пологовским маньяком" (перед задержанием он жил в городе Пологи Запорожской области), изнасиловал и задушил в 1980 году в Симферополе. Убив незнакомую девушку и надругавшись над ее телом, некрофил набрал телефонный номер "02". Как позднее объяснял сам Ткач, он хотел "помочь коллегам по службе обнаружить труп".

Однако разговор с дежурным по РОВД не получился: тот отказался назвать свое имя, и Ткач в сердцах бросил трубку. Тогда же возник и новый стимул для новых зверских убийств. Как пояснял сам маньяк, ему до страсти хотелось доказать высшему руководству милиции полную профнепригодность ее оперсостава.

Маньяк действовал в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, время от времени меняя свое место жительства и ареал "охоты". Благодаря набору криминалистических знаний Ткач никогда не оставлял следов на телах своих жертв: например, снимал с них все предметы одежды и обуви, на которых могли бы остаться отпечатки его пальцев, а также стирал следы спермы.

Девушек Ткач обычно выслеживал вблизи железнодорожного полотна и автострад, считая, что прежние коллеги заподозрят в совершении преступления какого-то дальнобойщика или приезжего. Перед началом "охоты" он выпивал стакан "смеси N3": водка с димедролом.

Почерк у Ткача был фирменный: он пережимал девушке сонную артерию, а затем брал "на добрую память" золотые украшения, помаду, зеркальце, сумочку и непременно нижнее белье жертвы. С места преступления шел не по рельсам, а по шпалам, поскольку в этом случае служебные собаки не в состоянии взять след.

Последним местом проживания маньяка стал город Пологи, куда он переселился в 2000 году. Первые три года Ткач вел себя осторожно — в округе не было зафиксировано ни одного убийства с изнасилованием. Но с ноября 2003 года такие преступления стали происходить все чаще и чаще.

Летом 2005 года маньяка искали свыше 600 человек из личного состава Запорожского гарнизона милиции. Одна из потенциальных жертв маньяка осталась жива и помогла составить фоторобот преступника. Но если бы не последняя жертва — шестилетняя дочь приятеля-соседа Катя — Ткач еще долго был бы неуловим.

В августе маньяк сам пришел на похороны девочки, где его опознали подружки убитой и двое мальчиков, с которыми Катя играла на берегу реки незадолго до гибели. "Надо было и их утопить, — сетовал маньяк во время допросов. — Напрасно пожалел".

Подобно многим другим маньякам, Ткач казался хорошим человеком и примерным семьянином. До своего ареста он был трижды женат, имел четырех детей. После изгнания из милиции Ткач увлекся тяжелой атлетикой.

"Если вы рассчитываете, что зэчье в камере меня опустит в первую же ночь, — не тешьте себя надеждами, — говорил бывший криминалист. — Я готов за себя постоять, если даже меня будут ждать специально натренированные спортсмены. Как минимум троих на тот свет с собой утащу!"

Согласно признаниям Ткача, он лишил жизни более 100 девочек, девушек и женщин. Суд рассмотрел лишь 40 эпизодов убийств и изнасилований, по 36 из них вина подсудимого была полностью доказана. Комплексная психиатрическая экспертиза, проведенная по решению суда, признала Ткача вменяемым.

Сам маньяк гордился своими "подвигами" и хотел, чтобы о нем сняли в Голливуде кино. Он предлагал продать сценаристам свои мемуары за три миллиона евро. Часть вины за совершенные в течение 25 и более лет убийства Ткач переложил на бывших коллег-силовиков.

Проще поймать десяток невиновных, чем одного маньяка

За тяжкие преступления, совершенные Сергеем Ткачом, были осуждены десять человек в разных областях Украины. Так, осужденный в 1997 году Игорь Рыжков отсидел за одно из убийств "пологовского маньяка" 10-летний срок. Когда ему выносили приговор, на Украине еще не была отменена смертная казнь. От расстрела Рыжкова спасли адвокаты.

Еще одним арестованным по делу Ткача стал житель Павлограда Владимир Светличный — его обвинили в убийстве собственной 9-летней дочери. В 2000 году Светличный повесился в камере Днепропетровского СИЗО. Даже после ареста Ткача шестеро человек, осужденных за его преступления, продолжали отбывать сроки. Одним из них был Яков Попович, которого в 14 лет приговорили к 15 годам заключения. Юноша был осужден за убийство его девятилетней племянницы Яны Попович.

Как следует из материалов дела, в 2002 году восьмиклассника Якова Поповича из городка Пологи милиционеры забрали прямо с урока английского языка. Это произошло после того, как один из учителей вспомнил, что именно Яков предложил поискать пропавшую племянницу в камышах возле моста. Там и нашли труп девочки, из чего был сделан вывод, что Яков его там и спрятал. Он провел за решеткой девять лет и до сих пор ожидает от государства компенсации за потерянные годы.

Другой жертвой милицейского произвола в деле Ткача стал житель села Чапаевка Пологовского района Николай Демчук. Стражи порядка задержали его возле магазина в сентябре 2003 года. Суд длился всего 40 минут. Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы.

В 2011 году, спустя три года после приговора, вынесенного Сергею Ткачу, за решеткой еще оставался невинно осужденный житель города Пологи Максим Дмитренко. Его заставили признаться в изнасиловании и убийстве 17-летней Светланы Старостенко 24 сентября 2004 года. Другой невинно осужденный — Виталий Каира — получил в 2004 году 15 лет заключения по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве 10-летней Оли Прищепа.