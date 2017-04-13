В ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек. Как говорил представитель истцов, юрист "Мемориала" Кирилл Коротеев, по мнению заявителей, "российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте", но "ничего не сделали".

Террористы 1 сентября 2004 году захватили заложников в школе №1 города Беслана, Северная Осетия. Захватчики требовали признать независимость Чечни, они удерживали учеников школы, их родителей и сотрудников школы два дня.

На третий день в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. При спецоперации, которая шла десять часов, погибли больше 300 человек, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.