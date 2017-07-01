Русская православная церковь может принять участие в обсуждении восстановления монархии в стране, если оно начнется, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он пояснил, что монархическая модель политического устройства имеет много сторонников среди православных верующих.

"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", — рассказал он. В этот момент о России речь не шла: ведущая попросила прокомментировать высказывания грузинского патриарха Илии Второго о возможности восстановления монархии в Грузии.

Глава ОВЦС отметил, что в данном случае высказывает свое личное мнение, и напомнил, что при монархической форме правления "человек помазывается на царство священнослужителями". В таком случае он "получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, но получает санкцию от Бога через Церковь на свое правление".

"Это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления", — заявил митрополит Иларион.

В завершение он напомнил, что Церковь занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством. "Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", — цитирует РИА "Новости".