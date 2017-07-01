"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", — рассказал он. В этот момент о России речь не шла: ведущая попросила прокомментировать высказывания грузинского патриарха Илии Второго о возможности восстановления монархии в Грузии.
Глава ОВЦС отметил, что в данном случае высказывает свое личное мнение, и напомнил, что при монархической форме правления "человек помазывается на царство священнослужителями". В таком случае он "получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, но получает санкцию от Бога через Церковь на свое правление".
"Это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления", — заявил митрополит Иларион.
В завершение он напомнил, что Церковь занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством. "Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", — цитирует РИА "Новости".