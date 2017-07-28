"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", — написал он на своей странице в твиттере.

По словам Рогозина, решение о полете в Молдову регулярным рейсом было связано с инцидентом, возникшим у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке.

Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель".

"Запретили при этом войти в воздушное пространство. Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште", — заявил он.

По словам вице-премьера, было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем чтобы провести необходимую дозаправку и связаться с властями по дальнейшему перелету самолета. Рогозин с борта связался с российским МИДом и Росавиацией. "Все выводы будут сделаны", — отметил он.

Ранее Молдова запретила российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину, спецпредставитель президента России по Приднестровью, прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолете ВВС России. В качестве причин указывается "отсутствие необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована".

Также стало известно, что власти Молдовы отказались принять самолет Минобороны РФ с артистами и журналистами. Артисты из России планировали выступить в Приднестровье.