Набор русскоговорящих статистов для участия в учениях подразделений НАТО в Баварии не является подготовкой к каким-либо действиям. Об этом заявил агентству РИА представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

По словам Брэдли, организаторы учений стараются "готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях". Он отметил, что сценарии "нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".

"Наша цель заключается в том, чтобы видеть, как все, кто здесь тренируется, выполняют свои основные задачи наилучшим образом. Это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран", - цитирует агентство слова представителя американской армии в Германии Кристиана Маркуардта.

Между тем, российские политики полагают, что учения с участием русскоговорящих статистов свидетельствуют о серьезных враждебных намерениях в отношении России. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков заявил, что НАТО готовит солдат "к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия".

Ранее уже сообщалось, что немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и вооруженными силами США, начало поиск статистов на роль "русских". Актеры, которым предстоит изображать мирное население, нужны для учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.

Статисты должны изображать гражданских, например, фермеров или владельцев магазинов. Они должны обязательно владеть русским языком, желательно также знать немецкий и английский. На полигоне Хоэнфельс построены 10 деревень, состоящих из 10-30 домов. На каждую деревню нужно по 30-100 статистов. Актеры нужны для того, чтобы, как сказано на сайте агентства, создать для американских военных условия, "максимально приближенные к реальности". Агентство предлагает статистам оплату в размене 88-120 евро в день. Им нужно будет носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий".

Ранее это агентство нанимало массовку преимущественно для учений, приближенных к условиям Афганистана.