Ранее журналисты устроили дежурство возле складов на Дорожной улице в Москве, к которым также ограничен доступ сотрудников американского посольства. Ворота на эту территорию заперты, их охраняет собака, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Интерфакс".

28 июля МИД России запретил сотрудникам посольства США в Москве пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице, а также дачей в Серебряном Бору. Кроме того, ведомство призвало к 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в дипмиссиях США в стране, до 455 человек. Эта цифра соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

Меры были приняты после того, как 27 июля американский сенат одобрил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 98 сенаторов из 100. Для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп. Проект закона предусматривает ряд ограничений, в числе которых сокращение до 14 дней максимального срока финансирования находящихся под санкциями банков, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В декабре прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.