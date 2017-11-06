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1 5 Соединенные Штаты Америки

Foto: Sputnik/Scanpix Урегулирование сирийского конфликта зависит от нескольких государств, играющих важную роль на Ближнем Востоке. Немецкое издание Deutsche Welle анализирует позиции и интересы четырех ключевых стран, участвующих в конфликте — США, России, Турции и Ирана. 1. Соединенные Штаты Америки

Соединенные Штаты Америки 2. Россия

Россия 3. Турция

Турция 4. Иран

1 5 Соединенные Штаты Америки

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