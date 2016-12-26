Ранее слева от входа виел флаг республики Молдавия, напоминает "Интерфакс", а справа — флаг ЕС. Теперь остался только молдавский флаг. Кроме того, сама резиденция, как объявил на своей странице в Facebook сам Игорь Додон, была освящена.

Также изменился официальный сайт президента, который ведется на трех языках: версии на английском и русском остались прежними, зато версию на румынском языке исправили на версию на молдавском.

"Президент уважает конституцию и призывает всех следовать этому примеру", — заявил пресс-секретарь главы государства Ион Чебан. Он напомнил, что согласно конституции Молдавии, государственным языком в стране "является молдавский язык на основе латинской графики"".

Вопрос о государственном языке является в Молдавии открытым и весьма болезненным. Согласно Конституции страны, государственным языком является молдавский на основе латинской графики, однако в 2013 году Конституционный суд изменил название государственного языка на "румынский язык". Суд сослался на Декларацию о независимости Молдавии, которая, являясь частью Конституции, называет язык румынским. Эту точку зрения поддерживают ученые-лингвисты.

Додон, победивший на президентских выборах в середине ноября, считался пророссийским кандидатом, в отличие от своей главной соперницы Майи Санду, сторонницы европейской ориентации Молдавии.