"Мир должен отдать украинцам должное за героическое сопротивление, но, с другой стороны, в том, что сказал президент Трамп, был смысл. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", — сказал Саакашвили.

25 июля президент США Дональд Трамп выступил за расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время американской избирательной кампании. "Украинские попытки подорвать кампанию Трампа — "тихая работа по продвижению Клинтон". Так где же расследование генпрокурора?" — написал он в микроблоге.

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. "Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это официально предпринятое демократами действие", — указала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В январе издание Politico писало об украинском влиянии на выборы главы государства. Сообщалось, что Киев распространял документы о коррумпированности помощника Трампа Пола Манафорта. Кроме того, утверждает Politico, украинцы помогали союзникам Клинтон искать информацию, которая могла бы навредить кандидату от республиканцев и его советникам.