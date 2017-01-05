Инцидент случился в ночь на 5 января. "Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, неопознанный борт несанкционированно пересекал воздушный коридор, по которому двигался лайнер. "Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета, чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", — добавил источник.