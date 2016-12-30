Эти кажущиеся неожиданными изменения — закономерное следствие процессов, которые начались несколько лет назад и в будущем преподнесут еще немало сюрпризов. Лента.ru вспоминает самые яркие моменты уходящего года.
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