"Самый бесполезный аэропорт в мире" принял первый регулярный пассажирский рейс

Аэропорт, расположенный на принадлежащем Великобритании острове Святой Елены, в субботу, 14 октября, принял свой первый регулярный пассажирский рейс. Об этом пишет Daily Mail.

На острове приземлился лайнер южноафриканской компании SA Airlines c 78 людьми на борту, который совершил шестичасовой перелет из Йоханнесбурга. Такие рейсы планируется сделать еженедельными.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

На острове Святой Елены проживает около 4500 человек. Строительство аэропорта обошлось казне Великобритании в 285 миллионов фунтов стерлингов. При этом конструкторы допустили ряд просчетов, из-за чего авиагавань некоторое время не могла принимать крупные воздушные суда. Из-за этого аэропорт в британских СМИ получил название "самого бесполезного в мире".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Впервые пассажирский самолет приземлился в аэропорту только через год после его постройки, в мае 2017-го.

Остров Святой Елены известен благодаря Наполеону Бонапарту, который провел здесь в изгнании свои последние годы. Туристическая индустрия острова в большой степени основана именно на этом аспекте его истории.