Год назад управление учета населения района Сраген на Яве подтвердило правильность выдачи мужчине удостоверения личности. В документе было указано, что Содимеджо родился 31 декабря 1870 года. Он пережил десять своих братьев, четырех жен и всех своих детей.

Здоровье Содимеджо, известного как дедушка Гото, пошатнулось в начале апреля 2017 года. Он попал в больницу, после чего был выписан. С тех пор он практически не ел. Содимеджо похоронят на кладбище, место на котором он приобрел за несколько лет до кончины.

Между тем, учет рождаемости в Индонезии начали вести в 1900-м году, поэтому определить точный возраст родившихся до этого года нельзя, пишут РИА Новости.