Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объявил о планах строительства инновационного города на берегу Красного моря. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает Bloomberg.

Город под названием NEOM будет возведен с нуля, отметил принц. Инвестиции в проект на начальном этапе составят 500 миллиардов долларов, средства выделят правительство Саудовской Аравии, суверенный фонд страны и частные инвесторы.

План строительства включает возведение моста через Красное море, который соединит Саудовскую Аравию и Египет. Площадь города составит 26 тысяч квадратных километров. Это будет первая в мире специальная независимая зона, охватывающая помимо Саудовской Аравии территорию соседних Египта и Иордании, подчеркивают авторы проекта.

В NEOM будут привлекаться высококвалифицированные кадры, а физическую работу будут выполнять роботы. Их число превысит население города. Приоритетными сферами для экономики NEOM станут цифровые технологии, новая энергетика, биотехнологии и медиа.

В сентябре 2016 года агенство Bloomberg сообщало о том, что Саудовская Аравия планирует закрыть ряд проектов ради снижения дефицита государственной казны. Из-за обвала цен на нефть королевство закончило 2015 год с рекордным дефицитом бюджета — 98 миллиардов долларов.

В апреле прошлого года Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.