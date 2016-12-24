"Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?" — отметила она в эфире телеканала.

Она также задалась вопросом, "что было бы, если бы мы поддерживали" экс-президента Украины Виктора Януковича. "Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" — сказала депутат.

Она также отметила, что на Украине сегодня нет государственной позиции, и сказала, что "уже начинает понимать, что народ прав".

"У нас в Конституции записано, что народ — это власть. И делегировать кому-то свои полномочия ничего, потому что делегаты оказываются недостойными", — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Рада поддержала проект постановления, который предусматривает лишение депутата Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.