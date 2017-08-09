Комментируя замедление строительства проекта, который на Украине называют "Стеной", или "Европейским валом", Савченко призвала учиться более современным методам обороны: "Давайте уже находить методы таких не стен, которые являются неэффективными <…> Давайте уже идти в мир новых технологий, изобретать новые стены <…> Давайте учиться воевать космическими ракетами".

"Хоть какое-то развитие будет, а не тупое выбрасывание денег в решетку, на которой куриные крылышки жарят?" — добавила она и сравнила украинский проект с решеткой для жарки "барбекю, шашлыка и куриных крылышек", которую можно купить в супермаркете.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев возведет на границе с Россией, если это потребуется, современный мощный комплекс оборонительных сооружений. Украинский экс-премьер Арсений Яценюк объявил о начале строительства "реальной госграницы с РФ", проект получил название "Стена". По данным СМИ, граница будет оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками высотой 17 метров, средствами наблюдения, сигнализации и поражения, а также специальными опорными пунктами для пограничников.

Проект был презентован Яценюком еще в 2014 году, на него потратили 400 миллионов гривен, однако строительство до сих пор не завершилось, сейчас готово чуть больше 10%.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикорупционной прокуратуры накануне задержало семерых подозреваемых в хищении средств проекта. Как передает телеканал "112 Украина", их подозревают в хищении 16 млн 688 тыс. гривен.

Среди задержанных — чиновники Государственной пограничной службы Украины — Александр Тимонюк, начальник строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы, Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы, Вячеслав Майданович, офицер производственно-технического отделения, осуществлявший технический надзор, а также представители предприятий-подрядчиков.