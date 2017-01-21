Семь граждан Голландии были арестованы по подозрению в причастности к краже бриллиантов на сумму 80 млн долларов в 2005 году в аэропорту Амстердама. Пять мужчин и две женщины были арестованы в Амстердаме и Валенсии в Испании.

Вооруженная банда под видом работников аэропорта совершила кражу драгоценностей, которые должны были быть погружены в самолет до Антверпена — алмазной столицы Европы. Они угнали бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта.

Некоторые бриллианты были позже обнаружены в автомобиле, на котором уехали преступники, однако драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов до сих пор не найдены. Преступление 2005 года стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории.

Крупнейшие кражи драгоценностей:

Февраль 2003 года — Грабители забрали драгоценности на сумму 100 млн евро (сейчас около 140 млн долларов) из алмазного центра в Антверпене

Декабрь 2008 года — Три человека украли практически все предметы, выставлявшиеся на парижской выставке ювелирных изделий компанией Harry Winston. Сумма ущерба составила около 113 млн долларов

Август 2009 года — Преступники ограбили магазин драгоценностей Graff Diamonds в Лондоне, забрав украшения на сумму 61 млн долларов

Июль 2013 года — Вооруженный мужчина украл украшения на сумму 53 млн долларов из отеля в Каннах, где проходила выставка украшений

Апрель 2015 года — Воры украли драгоценности и деньги из хранилища ювелирных изделий на лондонской ювелирной улице Хаттон-Гарден. Сумма ущерба составила около 17 млн долларов