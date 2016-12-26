"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями на которые наживают миллионы как главари так называемых ДНР / ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", — написал Семенченко.

Валентин Лихолет, ранее служивший в добровольческом батальоне "Айдар" заявил, что целью блокады является прекращение поставок металла, угля, леса, табачных изделий и алкоголя в самопровозглашенные республики, передают "Новости Донбасса". Кроме того, организаторы акции намерены прервать электро- и водоснабжение ДНР и ЛНР.