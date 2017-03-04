Родственники пассажиров рейса MH370, выполнявшегося самолетом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines и пропавшего с экранов радаров почти три года назад, в субботу на мероприятии в Малайзии, посвященном годовщине трагедии, сообщили, что учредят частный фонд для сбора средств на организацию независимых поисков обломков лайнера.

Они планируют собрать не менее 15 млн долларов. На эти деньги планируется продолжить поисковую операцию к северу от южных районов Индийского океана, где до этого осуществлялись поиски, координировавшиеся Малайзией, Китаем и Австралией. Приступить к сбору средств планируется после того, как правительства этих стран окончательно откажутся от попыток локализовать место крушения и найти тела пассажиров, передает DW.

Шансов на то, что поиски будут продолжены силами властей, практически не осталось. 17 января в координационном центре, куда входили представители трех стран, объявили, что прекращают все розыскные мероприятия. Как отмечалось в официальном заявлении, самолет так и не удалось локализовать в южной части Индийского океана в зоне поиска площадью в 120 тысяч кв. км.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По неясным причинам самолет сошел с заданного курса, развернулся и полетел на юг над Индийским океаном. До их пор не удалось установить, что привело к крушению авиалайнера.