Они планируют собрать не менее 15 млн долларов. На эти деньги планируется продолжить поисковую операцию к северу от южных районов Индийского океана, где до этого осуществлялись поиски, координировавшиеся Малайзией, Китаем и Австралией. Приступить к сбору средств планируется после того, как правительства этих стран окончательно откажутся от попыток локализовать место крушения и найти тела пассажиров, передает DW.
Шансов на то, что поиски будут продолжены силами властей, практически не осталось. 17 января в координационном центре, куда входили представители трех стран, объявили, что прекращают все розыскные мероприятия. Как отмечалось в официальном заявлении, самолет так и не удалось локализовать в южной части Индийского океана в зоне поиска площадью в 120 тысяч кв. км.
Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По неясным причинам самолет сошел с заданного курса, развернулся и полетел на юг над Индийским океаном. До их пор не удалось установить, что привело к крушению авиалайнера.