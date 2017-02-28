В декабре 2016 года 40-летний Ойген Мартенс с супругой Луизой и десятью детьми с чемоданами и рюкзаками прилетели в Сибирь. Семья сменила жизнь в немецкой общине Эслоэ на дом в глухом российском селе Кыштовка, требующий капитального ремонта. Ранее мужчина с семьей жил в соседней Омской области, но эмигрировал в Германию.

Сам мужчина переезд в Сибирь объяснил тем, что в Германии их оштрафовали за отказ дочери посещать уроки сексуального воспитания. Когда глава семейства отказался платить, его посадили в тюрьму. Как рассказал Ойген Мартенс, на этих уроках детям рассказывают про "трансгендеров и прочую чушь".

Перед переездом семья участвовала в нескольких ток-шоу на федеральных каналах, после которых им со всей России начали поступать предложения о переезде. Переехав в конце прошлого года, семья намеревалась хотя бы год прожить в Сибири, но в феврале резко поменяла свое мнение.

"Последний раз дочку Мартенсов видели в селе 24 февраля: тогда они точно еще в Кыштовке находились". — рассказал местный житель.

Между тем, соседи Мартенсов уверяют, что помогали семье как могли. Кто-то вязал им шарфы, кто-то делился картошкой и соленьями, а на Новый год их дети ходили на праздник в местный Дом культуры.

В селе никто не знает, когда и почему семья уехала. Один из местных жителей поделился слухом, что их могли замучить холода, пишет "Комсомольская правда".