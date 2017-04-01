Комитет по разведке сената США отклонил просьбу бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна предоставить ему иммунитет в обмен на показания о российском вмешательстве в президентские выборы США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Два источника в комитете сообщили, что просьба Флинна удовлетворена не будет. Один из них указал, что пока говорить об этом преждевременно.

Собеседники NBC указали, что сначала предстоит допросить других свидетелей и получить нужные документы. В частности, бумаги могут касаться возможной передачи Флинном информации о своей деятельности другим государствам.

Накануне американские СМИ сообщили, что экс-советник президента США готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Предложения были направлены через его адвоката.

Флинн подал в отставку с поста советника президента после того, как дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. Он утверждал, что не обсуждал санкции и тему выборов. По данным СМИ, диалог Флинна с Кисляком состоялся в день, когда уходящая администрация Барака Обамы объявила о новых санкциях в отношении России, которые включали в себя высылку десятков дипломатов. Президент России Владимир Путин после паузы решил не отвечать зеркальными мерами.

В конгрессе в настоящее время проходят масштабные слушания о возможном вмешательстве России в ход предвыборной кампании в США.

Россия неоднократно называла обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США безосновательными.