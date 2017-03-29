По данным агентства, 86 сенаторов высказались за вступление страны в альянс, двое — против. Решение сената будет направлено президенту на подпись.

Как ранее писала "Газета.Ru", если Черногория вступит в НАТО, альянс получит практически все побережье Адриатики, входящей в Средиземное море. У Боснии и Герцеговины, вхождение в НАТО для которой осложнено территориальным спором, есть выход на оставшиеся пару десятков километров побережья.

Российские власти не скрывают недовольство тем фактом, что Черногорию втягивают в НАТО, причем используют для этого скандал вокруг попытки госпереворота.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственным заявление главного специального прокурора Черногории Миливоя Катнича о том, что российские власти якобы готовили переворот в стране.

"Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст официальных представителей подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это, по меньшей мере, безответственно", — заявил Песков.

Генпрокурор Черногории Миливой Катнич утверждал, что есть данные о причастности "российских госорганов" к попытке переворота во время выборов в Черногории в октябре 2016 года.

В Москве считают, что НАТО будет использовать Черногорию для давления на Сербию с целью втянуть ее в альянс.