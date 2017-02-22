Соединенным Штатам не следует полностью отказываться от сотрудничества с Россией, однако необходимо помнить, что Москва представляет угрозу, заявил находящийся с визитом в Литве сенатор США от Демократической партии Ричард Дурбин, сообщает агентство BNS.

"Я не собираюсь хлопать дверьми и говорить, что мы совсем не будем общаться с ними, но я не наивен. Я знаю, что Путин сделал на Украине, я знаю, что он сделал в Грузии, я знаю, что он может сделать в странах Балтии. Он является угрозой для суверенитета и безопасности этих стран", — заявил Дурбин журналистам после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Свое заявление сенатор сделал после того, как президент США — республиканец Дональд Трамп — выразил желание улучшить отношения с Москвой. Обеспокоенность в Европе усилили заявления Трампа о том, что НАТО — отживший блок. Лидеры стран—членов Альянса в прошлом году тоже решили восстановить диалог с Россией.

На прошлой неделе несколько сотрудников администрации США приехали в Европу, чтобы успокоить союзников относительно обязательств Америки в НАТО. Эти обязательства подтвердили в Брюсселе и на Мюнхенской конференции по безопасности секретарь по обороне США Джеймс Мэттис и вице-президент США Майк Пенс.

Но сенатор Дурбин говорит, что "официальные заявления администрации и записи президента в Twitter трудно совместить". "Очень трудно понять, что происходит в Америке в эти 33 дня работы нового президента", — сказал демократ.

По его словам, большинство сотрудников администрации и парламентариев США поддерживают НАТО и не считают его пережитком, в отличие от Трампа. Однако Дурбин подчеркнул, что согласен с тем, что Европа должна выделять на оборону больше средств.

"После нашей беседы с президентом Литвы я могу сказать — она относится к этому очень серьезно, и они (Литва) идут в направлении более чем 2% (ВВП на оборону)", — подчеркнул сенатор.