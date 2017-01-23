Законопроект поможет не допустить сделки между Белым домом и Кремлем, о возможности которой Трамп заявлял еще до инаугурации. 15 января в интервью газетам The Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.

О возможности сокращения ядерных арсеналов России и США за день до ухода из Белого дома говорил предыдущий американский президент Барак Обама. Он заявлял, что с ним Москва не захотела вести такие переговоры, но выразил надежду, что, возможно, новой администрации это удастся.

После инаугурации Трампа Дмитрий Песков заявил, что симметричные сокращения ядерных арсеналов России и США "недопустимы". Он объяснил это разной конфигурацией ядерных сил стран.

"Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов, о которых вы говорили. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны. Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом, — это ядерный паритет, ядерное сдерживание", — пояснил представитель Кремля.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая накануне на съезде возглавляемой им партии "Единая Россия", заявил, что антироссийские санкции в ближайшее время отменены не будут.