Один из самых известных серийных убийц США Чарльз Мэнсон был вывезен в больницу из тюрьмы в связи с недомоганием, сообщили Los Angeles Times два источника. Информацию о госпитализации Мэнсона также подтверждает сайт о жизни американских знаменитостей TMZ. Оба ресурса утверждают, что 82-летний преступник жив.

Официальный представитель тюремного департамента Калифорнии отказалась комментировать данные о переводе Мэнсона, сославшись на то, что это не делается по соображениям безопасности.

По данным TMZ, Мэнсон переведен в больницу Бейкерсфилд, расположенную в часе езды на автомобиле от тюрьмы Коркоран, где он отбывает наказание.

Мэнсон и члены его коммуны, которую он сам называл "Семьей", обвинялись в убийстве семи человек в 1969 году. Мэнсон убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт, которая находилась на девятом месяце беременности, а также четырех ее знакомых. Помимо этого, Мэнсон признан виновным в двух других убийствах.

Мэнсон и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году, напоминает РИА "Новости".

Мэнсону 12 раз отказывали в праве на досрочное освобождение. Следующее такое слушание намечено на 2027 год — ему к этому времени должно исполниться 92 года.

В 2014 году Мэнсон и его 26-летняя поклонница Эфтон Элен Бертон получили разрешение на свадьбу, однако оно истекло до того, как они сочетались браком.