По словам министра, в данный момент контрактниками полностью укомплектованы все сержантские должности в вооруженных силах. Всего военнослужащих контрактной службы насчитывается 380 тысяч человек.

По его словам, практически решена проблема с военнослужащими в распоряжении (то есть выведенными за штат и находящимися вне должности в связи с реорганизацией и сокращением воинских частей). "Сейчас их количество составляет две тысячи человек на все вооруженные силы. Еще три года назад их было 49 тысяч", — пояснил Шойгу.

Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России, определенная в момент старта военной реформы 2009 года, составляет один миллион человек, таким образом, в данный момент они насчитывают около 930 тысяч человек, сообщает Lenta.ru.

По действующим планам, из этого миллиона 499,2 тысячи к 2021 году должны составить контрактники, 220 тысяч — офицерский состав, около 50 тысяч — прапорщики и мичманы, а остальные — срочники, проходящие службу по призыву. Первоначально предполагалось, что число контрактников будет доведено до 425 тысяч к 2017 году, но после 2013-го квоту на них нарастили до полумиллиона.

Шойгу также подтвердил создание в рамках ВС РФ войск информационных технологий, что "делает проведение информационных операций гораздо эффективнее и сильнее", передает Вести.ru со ссылкой на "Россия 24". Ранее в Госдуме опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.

О необходимости создания в российской армии киберкомандования впервые заявлял в 2012-м вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Они должны, по его словам, противодействовать виртуальным угрозам.

В январе газета "Коммерсант" опубликовала исследование международной компании Zecurion Analytics. Согласно отчету, Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. По данным компании, численность российских кибервойск составляет порядка 1000 человек, ежегодное финансирование — около 300 миллионов.

Ранее Виктор Озеров, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявлял, что кибервойск в структуре ВС РФ не существует, но подтвердил, что перед государством стоит задача защиты собственной информации. В случае вооруженного конфликта, по его словам, Россия должна быть готова к тому, что ее система управления войсками может подвергаться опасности и попыткам выведения из строя.

Сенатор подчеркнул, что в мирное время Россия не вмешивается ни в какие информационные системы — ни в военные, ни в гражданские. Он добавил, что нет ни одного примера, когда бы российские власти целенаправленно разрушали систему управления и занимались добычей информационных ресурсов незаконным способом. "Разведка была, есть и будет. Но это не значит, что в ней должны нарушаться принципы мирного сосуществования", — сказал Озеров.