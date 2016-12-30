Грузовой автомобиль "Газель", который вез в Москву большую партию красной икры к новогодним праздникам, не доехал до столицы, попав дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье. В результате оживленная автотрасса оказалась буквально завалена икрой, передает Life.

По сведениям канала, авария случилась на 50-м километре Симферопольского шоссе, а икры на дороге оказалось столько, что машины, проезжая этот участок, буксовали на скользком деликатесе, который является непременным атрибутом новогоднего стола у многих россиян. Впрочем, сейчас далеко не все могут себя этим побаловать в условиях кризиса.

В подтверждение канал обнародовал кадры с места происшествия.

В результате ДТП в Подмосковье шоссе завалило красной икрой: https://t.co/31fWCnKnMD pic.twitter.com/F5gLUW6WIQ

— Life | Новости (@lifenews_ru) December 30, 2016



