Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Мак Макдональд подал в отставку в связи с "неподобающим поведением", сообщается в субботу, 4 ноября.

"Некоторые мои действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие - в моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях", - сказано в письме Макдональда. В нем он известил первого министра и лидера Шотландской национальной партии Николу Стерджен о своем решении уйти в отставку.

Макдональд также извинился перед всеми, кого мог расстроить своими действиями, и кто посчитал его поведение непозволительным. "С учетом той должности, которую я занимаю на государственной службе, я считаю для себя неуместным продолжать исполнять эту роль в шотландском правительстве в это время", - сказано в письме политика.

Он выразил надежду, что ни его семья, ни одна из женщин не станут объектами пристального внимания после его ухода из правительства.

Пока неизвестно, о каких именно действиях политика идет речь в письме. В шотландском правительстве подтвердили информацию о том, что Макдональд подал прошение об отставке.

Политик продолжит выполнять обязанности депутата шотландского парламента от Шотландской национальной партии, представляя избирательный округ Абердин Донсайд. По информации источников BBC, расследование по подозрению в неподобающем поведении ведется против двух членов партии, один из них - Макдональд.

1 ноября в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Он заявил, что "в прошлом не соответствовал высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам" Великобритании. С каким именно инцидентом связана его отставка, не сообщается. Ранее стало известно о его возможных сексуальных домогательствах в отношении радиоведущей Джулии Хартли в 2002 году.