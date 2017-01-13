Во время шторма, бушевавшего в Балтийском море, скончались две дорогие спортивные лошади, направлявшиеся на судне Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм, сообщает Delfi Sport cо ссылкой на финское издание Iltalehti.

Животные могли задохнуться во время шторма, поскольку дверь, перевозившего их автомобиля, во время шторма оказалась заперта. По данным судоходной компании Tallink Silja, до них дошла только информация о плохом состоянии лошадей. Точная причина смерти животных пока не установлена.

Одна из умерших лошадей Pine Crown Girl родилась в Финляндии. В 2016 году она выиграла четыре старта подряд и заработала в качестве призовых примерно 14 000 евро.

По словам представителя Suomen Ravitalli Oy, эту лошадь ждала прекрасная спортивная карьера: "Очень большая потеря. Ее рыночная цена была, как минимум, 200 000 евро", — сказал владелец лошади. По его словам, в трагическом событии виновата судоходная компания.

Вторая умершая лошадь была наполовину шведского происхождения. Ее стоимость также составляла несколько сот тысяч евро.

"Очень жаль, что так случилось. Во время рейса у нас отсутствовала какая-либо информация о лошадях", — сказала представитель Tallink Silja Марика Нейд.

По ее словам, от водителя, перевозившего лошадей, они получили в конце рейса информацию о плохом состоянии животных. "Среди нашего корабельного персонала нет ветеринарного врача. Дали водителю контакты ветеринара — это было единственное, что мы смогли сделать".