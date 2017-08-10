Учения начнутся с вертолетного десанта военнослужащих боевой группы НАТО на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете, штурмовики A-10 прибудут с базы Эмари и после отработки приземления возьмут курс назад, сообщили из главного штаба Сил обороны. На авиабазе Эмари в это же время будут проводиться совместные киберучения Baltic Jungle национальной гвардии Мэриленда и Сил обороны Эстонии.

Участок шоссе на отрезке 5,8 — 8,5 км будет закрыт в четверг для движения с 10 до 16.30. Возможность проезда будет обеспечена для оперативного транспорта и для местных жителей. Будет организован проезд и для общественного транспорта, однако возможны отставания от расписания. Остальной транспорт будет направлен в объезд.

Для обеспечения безопасности учений на расширенном участке шоссе вводится временная зона риска, в которую посторонние лица допускаться не будут.

Если погодные условия не позволят провести учения 10 августа, они будут проведены там же 11 августа. В этом случае участок шоссе Ягала-Кяравете также будет закрыт на то же самое время.