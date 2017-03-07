Шведская пресса заговорила о "советских" методах влияния и желании Москвы усилить напряженность между странами ЕС и НАТО после того, как выяснилось, что некие российские журналисты во время беспорядков в пригороде Стокгольма платили жителям неспокойного района для того, чтобы снять зрелищный сюжет.

С молодежью из района Ринкебю, где 22 февраля было сожжено несколько автомобилей, разговаривали журналисты Radio24syv. Несколько молодых людей из пригорода независимо друг от друга рассказали, что им предлагали по 400 крон за то, чтобы произвести некие действия на камеру. Люди, ведущие съемку, представились журналистами российского телевидения.

"Они пришли к нам и сказали, что хотели бы увидеть какие-нибудь действия. Они платили нам по 400 шведских крон (45 долларов) каждому", — рассказал житель Ринкебю по имени Мохаммед. По его словам, двое мужчин представились российскими журналистами. Молодой человек слышал, как репортеры говорили между собой на языке, похожем на русском. Репортеры не назвали телеканал, который они представляли.

Мохаммед рассказал, что, пока стороны торговались, к ним подошли полицейские и поинтересовались происходящим. Журналисты подтвердили стражам порядка, что намерены снять сюжет с участием молодых людей.

По мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флеминга Сплидсбела, Россия заинтересована в оказании влияния на дискуссию о положении беженцев и лиц, ищущих убежища в Швеции.

"Можно представить себе, что русское правительство хочет влиять на политические дебаты в Швеции, так как это поспособствует некоторым шведским политическим партиям, имеющим более позитивный взгляд на Россию", — говорит ученый, отмечая, что эпизод с подкупом участников беспорядков напоминает ему инструменты, которыми Москва пользовалась в советские времена.

Шведское издание Aftonbladet обращает внимание на репортаж, который после событий в Ринкебю вышел на российском телеканале НТВ. В сюжете, в котором приводится, кроме прочего, комментарий лидера парламентской группы Маттиаса Карлссона, говорится, что мигранты зашли "слишком далеко". Российские журналисты рассуждают о роли в происходящем радикальной правой организации "Солдаты Одина" и утверждают, что американский президент Дональд Трамп рассматривается многими шведами как великий герой.

Как напоминает The Local, во время беспорядков в пригороде Насби в 2013 году шведские таблоиды обвиняли их участников в том, что они поджигали автомобили перед камерами за плату.

"Есть большая разница между обвинениями в адрес шведских СМИ, которые платили за картинку, и платой за то, чтобы создать событие. Нынешняя история слишком напоминает русскую информационную войну", — говорит Патрик Оксанен, политический редактор газеты Hudiksvalls Tidning.

По его словам, Москва стремится изобразить Европу охваченной хаосом и переживающей кризис, чтобы таким образом усилить напряженность между странами в надежде на то, что и ЕС, и НАТО развалятся от внутренних противоречий. Тогда Россия сможет восстановить свою сферу влияния и усилить свои позиции, полагает Оксанен.

Шведские СМИ также обратили внимание на машину финской полиции, которая проезжает по улице в сюжете НТВ, посвященном беспорядкам в пригороде Стокгольма. Шведский редактор телеканала Михаил Вышников отказался отвечать на запросы шведских коллег.

22 февраля шведская полиция начала расследование беспорядков, начавшихся после попытки арестовать возле станции метро подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Беспорядки начались около восьми часов вечера. Несколько человек бросали камни в офицеров, полицейские несколько раз выстрелили в воздух, затем применили оружие — один из стражей порядка выстрелил в участников беспорядков. Тем не менее раненых не обнаружили ни на месте происшествия, ни при проверке больниц.

Несколько человек, включая владельца одного из магазинов, получили травмы, был совершен ряд грабежей магазинов и поджогов семи или восьми автомобилей. В итоге полиция усилила наряды в Ринкебю, перебросив туда сотрудников из других районов.