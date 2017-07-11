"Вследствие этого Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань. Иски были поданы в Москве", — сказал Трост.

При этом представитель Siemens Филипп Энч заявил, что немецкий концерн не располагает доказательствами, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему.

"У нас есть причины полагать, что это наши турбины. Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбины и по номеру определил, что они принадлежат Siemens. Обстоятельства и то, как все выглядит, — у нас есть причины полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены в Тамань", — сказал Энч. Он добавил, что Siemens соблюдает все ограничения по экспорту и не ведет никакой деятельности в Крыму.

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что для строительства электростанций в Крыму будут использованы газовые турбины российского производства, сообщает RNS.

"Мы заверили своих западных коллег в том, что это российского производства турбины. Да, с использованием элементов зарубежного производства. Но при этом у него российский сертификат и российские турбины", — сказал он.

Ранее стало известно, что Siemens планирует пересмотреть свои сделки в России из-за перевоза российской стороной немецких турбин в Крым.

5 июля Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия доставила газовые турбины производства Siemens в Крым, несмотря на санкции, запрещающие поставлять оборудование для производства энергии в этот регион.

Компания "Технопромэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех", закупила четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке. При этом она не уточнила, турбины какой компании были закуплены.

Позже в Siemens подтвердили, что по крайней мере две газовые турбины, которые были поставлены в Россию, перевезли в Крым. В компании подчеркнули, что намерены привлечь к ответственности "Технопромэкспорт" как заказчика турбин.