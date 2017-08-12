Как передает Радио Польша, Сильный ветер и сломанные деревья повредили линии электропередач и трансформаторные подстанции. Многие населенные пункты лишись электричества.
Синоптики дают неутешительные прогнозы: это еще не конец сильных гроз и бурь в Польше. Штормовые предупреждения получили воеводства: Варминско-Мазурское, Свентокшиское, Малопольское, Лодзинское и Силезское. Но в наибольшей опасности находятся Люблинское и Подкарпатское воеводства, где ожидается температура выше 35 градусов по Цельсию с порывами ветра до 100 километров в час.