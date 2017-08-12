Сильные грозы в Польше унесли жизни четырех человек

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Польский правительственный центр безопасности сообщил, что в ночь с 11 на 12 августа во время сильных гроз, прогремевших над Польшей, погибли 4 человека, а 36 получили ранения. Самая трудная ситуация – в Поморском воеводстве, где проживали жертвы стихии, - подчеркнула пресс-секретарь Центра Божена Высоцкая.