Дамаск заявил о полном прекращении огня по всей стране с полуночи 30 декабря. О заключении договора о перемирии заявила и одна из наиболее крупных оппозиционных сирийских группировок.

Власти Сирии заявили о полном прекращении военных операций на всей территории страны, передает сирийское государственное информационное агенство SANA в четверг, 29 декабря. Перемирие вступит в силу в полночь 30 декабря по местному времени. Исключение составляют меры по борьбе с террористическим группировками "Исламское государство" и бывшим "Фронтом Ан-Нусра", уточняется в сообщении.

Руководство одной из наиболее крупных оппозиционных группировок "Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил" подтвердило готовность поддержать соглашение о полном прекращении огня. "Национальная коалиция" выражает поддержку договоренности и призывает все остальные стороны соблюдать ее", - заявил пресс-секретарь группировки Ахмед Рамадан агентству AFP.

Ранее 29 декабря о достижении договоренностей, касающихся прекращения огня в Сирии, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал о трех подписанных документах. В частности, по словам Путина, стороны условились прекратить вооруженное противостояние между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, а также выразили готовность к началу мирных переговоров. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, соглашение поддержали семь вооруженных формирований, общая численность которых составляет 60 тысяч человек.

Как сказал Путин, эти результаты стали возможным благодаря сотрудничеству Москвы с партнерами в регионе, а также с Турцией и Ираном. Путин признал, что договоренности являются хрупкими. В то же время он утверждает, что Россия, Турция и Иран взяли на себя не только обязательства по контролю, но и по гарантиям мирного процесса в Сирии.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва планируют обеспечить повсеместное прекращение огня в Сирии еще до начала Нового года.

Турецкий министр сказал, что Анкара и Москва выступят гарантами режима прекращения огня. При этом Россия, по его словам, будет гарантом режима президента Сирии Башара Асада, с которым Турция не намерена вести переговоров. Все иностранные вооруженные формирования, включая "Хезболлах", должны будут покинуть пределы Сирии.

Чавушоглу также отметил, что пока неизвестно, подпишет ли договоренность в качестве гаранта и Иран - другой важный союзник Асада. Наблюдатели отмечают, что Ирану может не понравиться требование о выводе "Хезболах" из Сирии.

28 декабря Анкара объявила, что Турция и Россия договорились об установлении всеобъемлющего перемирия в Сирии, которое, однако, не будет распространяться на борьбу с террористическими группировками.

О деталях договоренности известно мало. Сообщается, что Турция, Россия и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния. Президенту Асаду, который весьма неоднозначно воспринимается в мировом сообществе, судя по всему, по версии Турции, будет предоставлена возможность остаться у власти еще на несколько лет до следующих президентских выборов.

После этого Асаду придется освободить место для другого лидера из числа алавитов, который более приемлем для всех сторон. Согласно источникам, Иран пока не согласился на такой вариант, однако эксперты сходятся на том, что Асаду в итоге придется уйти, сохранив лицо и получив гарантии безопасности для себя и членов своей семьи.