Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат спустя сутки после американского ракетного удара. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Al Jazeera. По данным арабского телеканала, с аэродрома вылетел самолет Су-22.

В ночь на 7 апреля американские ВМС выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет с кораблей в акватории Средиземного моря. Санкционировавший удар президент Дональд Трамп объяснил атаку сочувствием к детям, убитым в ходе химической атаки в провинции Идлиб. Вашингтон возлагает ответственность за этот удар на войска Асада. По данным Пентагона, наносивший удар самолет вылетел именно с Шайрата.

При ракетном ударе погибли, по разным данным, от четырех до десяти сирийских военных. Как сообщали в российском Минобороны, "Томагавки" уничтожили шесть ремонтировавшихся на базе самолетов МиГ-23, склад, учебный корпус, столовую и радиолокационную станцию. Взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала.