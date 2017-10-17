В Сирии отряды курдского ополчения полностью освободили от террористов город Ракку, который долгое время являлся самопровозглашенной столицей террористической группировки "Исламское государство".

Проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил заявил, что взял под свой полный контроль Ракку. По словам представителя Демократических сил Сирии (SDF) Талала Селло, четырехмесячное сражение за Ракку завершилось и теперь операция переходит в фазу выявления "спящих ячеек" джихадистов и разминирования территории, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее силы SDF очистили от боевиков ИГ два последних объекта — городской стадион и национальный госпиталь. Агентство Reuters сообщает, что бойцы Отрядов народной самообороны — курдских ополченцев, главенствующих в SDF, — водрузили свой флаг над стадионом, устроили празднование на улицах города и скандировали лозунги, разъезжая на машинах.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам и блокированным ими мирным жителям покинуть населенный пункт, чтобы избежать жертв, напоминает Lenta.ru.

По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. При этом ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.

Боевики ИГ захватили Ракку в начале 2014 года, через несколько месяцев после того, как город перешел под контроль повстанческих сил, и сделали ее столицей своего самопровозглашенного халифата, информирует Русская служба Би-би-си.

С тех пор Ракка управлялась группой, исповедовавшей радикальные формы ислама и использовавшей обезглавливания, распятия и пытки, для борьбы со всеми, кто выступал против ее правления. Ракка стала домом для тысяч джихадистов со всего мира, которые направились туда в ответ на призыв лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

В ноябре прошлого года около 15 тысяч бойцов альянса при поддержке авиации и спецназа США и их союзников начали операцию по освобождению Ракки. Город находился в осаде до июня, когда удалось прорвать оборону ИГ на окраинах.