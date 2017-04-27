"Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", — сказала Петренко.
Она добавила, что окончательное решение по уголовному делу будет принято только после проведения комплекса летно-технических экспертиз. "Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — отметила представитель ведомства.
Накануне "Газета.Ru" выяснила, что специалисты, участвующие в расследовании катастрофы летевшего в Сирию военного лайнера Ту-154 25 декабря 2016 года в Сочи, пришли к выводу, что самолет был перегружен: вместо нормативных 98 т взлетный вес составлял более 110 т.