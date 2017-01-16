По словам Павленского, семья намерена просить политического убежища во Франции. Он добавил, что его близкая подруга выдвинула против него и жены обвинения по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), которая не требует доказательств для задержания. Это обвинение предусматривает тюремный срок до 10 лет, а малолетних детей девяти и шести лет увезут в детский дом.

Сам Павленский и Шалыгина отвергают любые обвинения и называют их клеветой. Адвокат Павленского Ольга Динзе пояснила, что следователи не предъявили самого заявления, поэтому конкретные подозрения неизвестны.

По словам Павленского, такое заявление в полицию написала актриса "Театра.Doc" Анастасия Слонина. Павленский и Шалыгина осознала всю серьезность ситуации после того, как их задержали люди в масках в аэропорту Шереметьево, сообщает Newsru.com.

"Мы возвращались из Варшавы. О том, что написано заявление и что мы в розыске, нас предупредили за пять дней до возвращения. При помощи той же актрисы, через нашего с ней общего знакомого. Мы это предупреждение проигнорировали. Поэтому когда мы вернулись, в аэропорту нас встретили так, чтобы сомнений в серьезности намерений не возникало. После этого нам показали, что у нас есть только два варианта: или в режимный лагерь, или за пределы границ российского паспортного контроля", — рассказал художник украинскому телевидению.

Он уточнил, что инцидент в аэропорту произошел 14 декабря 2016 года. Сотрудники правоохранительных органов отвезли его и Шалыгину на допрос. "После семи часов, проведенных в Следственном комитете", задержанных неожиданно отпустили, рассказал Павленский "Дождю". Он уточнил, что после этого они вместе с двумя детьми уехали на автомобиле на Украину через Беларусь, а оттуда улетели во Францию.

Павленский рассказал, что действительно знаком с заявительницей: "С сентября этого года к нам стала подбираться некая девушка. Она была актрисой одного из оппозиционных театров, поэтому подозрений не вызвала. Она искала общения, поддержки и отношений".

Художник не стал сообщать подробности, но отметил, что обвинения актрисы беспочвенны: "Актриса оказалась доносчицей, и вечер, проведенный у нас в гостях, превратился в заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, то есть мной и моей самой близкой подругой Оксаной. Чтобы не кормить чьи-то фантазии, необходимо сказать, что никакого насилия не было".

32-летний Петр Павленский — скандально известный российский художник-акционист из Санкт-Петербурга, издатель журнала. Известен своими эпатажными акциями политической направленности, вызвавшими широкий общественный резонанс и послужившими основанием для назначения ему судебно-психиатрических экспертиз.

Так, в ноябре 2013-го в Москве на Красной площади он прибил мошонку к брусчатке, а осенью 2014-го на крыше Института имени Сербского отрезал себе мочку уха.

В ноябре 2015-го Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в Москве. По его мненинию, горящая дверь — это "перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе". В июне прошлого года его признали виновным в порче объекта культурного наследия, обязав выплатить штраф в 500 тысяч рублей и компенсацию ущерба в размере 481 тысячи рублей.

В июле 2016 года скандального российского художника лишили премии имени Вацлава Гавела "За креативный протест", которая была вручена ему в мае этого года. Организация Human Rights Foundation уличила акциониста в поддержке "группы, использующей насилие": решение связано с поддержкой Павленским группировки "Приморские партизаны", члены которой осуждены за убийства сотрудников правоохранительных органов РФ.

HRF пыталась убедить Оксану Шалыгину не передавать денежную премию "группе, использующей насилие". Но художник ответил, что перечислил деньги не напрямую участникам группировки, а в фонд, который оплачивает ее адвокатов.