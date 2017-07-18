В Токио в возрасте 105 лет скончался врач Сигэаки Хинохара, создатель медицинской системы, которая сделала Японию страной долгожителей.

Хинохара родился за год до того, как утонул "Титаник". В течение десятилетий он возглавлял международную больницу св. Луки в Токио, лечил жертв атомной бомбардировки и мировых звезд, напоминает Reuters.

"С начала этого года он испытывал некоторые проблемы со здоровьем, но тем не менее часто приходил в больницу, разговаривал с пациентами и делал тесты", — говорится в сообщении пресс-службы больницы св. Луки. По информации The Japan Times, всеми уважаемый доктор скончался от респираторной недостаточности.

Более полувека доктор Хинохара проводил комплексные медицинские осмотры, которые на сегодня являются стандартными для женщин среднего возраста в Японии. Он выступал за профилактическую медицину и призывал пожилых людей к активной жизни. Считается, что именно введенная им в 1954 году система комплексных ежегодных проверок сделала Японию страной долгожителей.

За свою долгую жизнь Хинохара написал 75 книг. Особое место среди его трудов занимает эссе "Жить с умением", бестселлер 2001 года. Знаменитый врач был частым гостем на телевидении, где неизменно выступал за здоровый образ жизни и позитивное мышление. Одним из его частых советов было употребление апельсинового сока и оливкового масла на завтрак.

"Все мы помним, как веселились, будучи детьми, хотя часто забывали поесть или поспать. Я считаю, что это можно и нужно сохранить во взрослой жизни — не утомлять тело слишком многими правилами", — говорит доктор Хинохара, объясняя, что жизненная энергия появляется от позитивных ощущений, а не выполнения строгих правил.

Сам он в 88 лет стал соавтором мюзикла и принял участие в постановке в качестве актера, а в 90 лет впервые встал за дирижерский пульт. Свой прошлый день рождения доктор отметил в поездке на Тайвань и мечтал дожить до Олимпиады в Токио в 2020 году.