После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался министр внутренних дел Кубы Карлос Фернандес Гондин.

Генерал Гондин был соратником Фиделя Кастро, он принимал участие в кубинской революции и был одним из основателей коммунистической партии Кубы.

Он также был одним из руководителей операции против вторжения американских войск в Заливе Свиней в 1961 году и возглавил военное участие Кубы в гражданской войне в Анголе.

На посту главы МВД он контролировал правоохранительные и разведывательные силы страны.

Сам Фидель Кастро умер 26 ноября прошлого года в возрасте 90 лет. В 2008 году он передал полномочия по управлению страной своему брату Раулю.