Молодой человек, получивший травмы от сработавшего взрывного устройства в четверг в Санкт-Петербурге, изготовил его самостоятельно, сообщили в Следственном комитете.

"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", — говорится в заявлении ведомства.

В квартире молодого человека проведен обыск, допрошены очевидцы, родственники и знакомые, сообщили в СКР.

Пострадавший — юноша 1999 года рождения — находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила днем ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. По данным СМИ, ему оторвало руку.

На прошлой неделе в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.