Свои выводы следователи сделали после завершения взрывотехнических экспертиз извлеченных со дна Черного моря обломков самолета. Следователи не обнаружили следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой, таким образом террористическая версия крушения Ту-154 была исключена из списка возможных причин катастрофы.

По словам источника, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Теперь следователи сосредоточились на другой версии случившегося — возможной ошибке экипажа самолета.

Ранее заместитель начальника Службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов заявил, что последняя фраза командира разбившегося Ту-154 говорит о начале развития нештатной ситуации на борту.

Дать точный ответ относительно причины катастрофы смогут только военно-авиационные эксперты, которые в настоящее время анализируют информацию, полученную с "черных ящиков" Ту-154.

Ранее Life.ru сообщaл, что трагедия произошла из-за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. А дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта. Однако официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения СМИ об установленных причинах крушения самолета.

Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию ночью 25 декабря и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).