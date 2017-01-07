Уроженец Туниса, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, мог долго жить в Швейцарии. Предположительно, именно там он и приобрел оружие, которым воспользовался во время атаки.

Уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине 19 декабря, по версии следствия, мог длительное время жить в Швейцарии. Предположительно, именно там он и приобрел оружие, из которого застрелил 37-летнего дальнобойщика Лукаша Урбана из Польши, сообщил в пятницу, 6 января, немецкий телеканал ZDF со ссылкой на свои источники.

Также правоохранительные органы проверяют информацию о том, что Амри мог неоднократно посещать Швейцарскую Конфедерацию. Контактные данные, найденные на карте памяти мобильного телефона тунисца, переданы для анализа швейцарским специалистам.

Швейцарский след

В среду, 4 января, генеральная прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в связи с терактом в Берлине в отношении неизвестных лиц, которые могли поддерживать связь с организатором нападения на рождественскую ярмарку. По данным полиции, на территории Конфедерации активно действует сеть сторонников "Исламского государства" (ИГ).

Между тем, по сведениям Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, власти германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия еще с декабря 2015 года располагали информацией о возможных контактах Амри с отрядами джихадистов в составе ИГ.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик, за рулем которого должен был находиться Лукаш, въехал в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. Водителю удалось скрыться, а в кабине фуры на пассажирском месте полицейские обнаружили тело мужчины — гражданина Польши. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. 22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.