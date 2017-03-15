Следственный комитет РФ вслед за Генпрокуратурой раскритиковал версии крушения Ту-154 над Черным морем, опубликованные в СМИ. В ведомстве подчеркнули, что все сообщения журналистов являются не чем иным, как личными суждениями отдельных авторов. Об этом в среду заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — подчеркнула она (цитата по ТАСС). По ее словам, СК продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе Ту-154. "Работа следственной группы направлена на установление причин катастрофы", — резюмировала Петренко.

Накануне заместитель генерального прокурора РФ Сергей Фридинский также заявил, что следствие по делу о крушении Ту-154 пока не пришло к определенным выводам. "Там говорить пока особо не о чем, а то, что опубликовали, там, я думаю, больше догадок", — пояснил он. "Там (в публикациях) больше догадок, потому что следствие ни к чему пока еще не пришло", — подчеркнул Фридинский.

Ранее, во вторник, 14 марта, газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в комиссии по расследованию причин катастрофы сообщила, что самолет Ту-154 Минобороны, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года в результате попытки пилота посадить лайнер на воду. По приведенному мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Издание писало, что техническая часть расследования завершена.

В то же время источник ТАСС опроверг это сообщение, заявив, что техническая комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ продолжает свою работу. "Работа технической комиссии, в состав которой вошли эксперты и специалисты Министерства обороны, ВКС России и МАК, пока не завершена", — пояснил собеседник агентства. По его словам, продолжаются различные экспертизы.

На борту разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлера самолета находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.