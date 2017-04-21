Следственный комитет России отказался расследовать факты, изложенные в фильме Фонда борьбы против коррупции "Он вам не Димон".

"Вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, в настоящее время не имеется", — говорится в ответе ведомства на запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина. Ответ за подписью зампредеседателя СК Ильи Лазутова в пятницу, 21 апреля, цитирует агентство "Интерфакс".

Запрос Рашкина и ФБК

С обращением к СК проверить сведения, изложенные в фильме, в частности, возможное нарушение законодательства при передаче земельных участков в собственность фонда "Соцпроект", обратился не только Рашкин, но и ФБК. Впрочем, в Следственном комитете, как явствует из документа, перенаправили обращение Рашкина в Генпрокуратуру РФ.

2 марта ФБК обнародовал видео с результатами расследования о резиденциях и зарубежной недвижимости Дмитрия Медведева, а также о связанных с ним фондах. Публикация этого расследования привела к массовым антикоррупционным протестам в городах России, которые закончились многочисленными задержаниями.