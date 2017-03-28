Транспортное средство состоит из трех частей — транспортера, щита весом в три тонны и прицепа с водой. Щит, загораживающий водителю обзор, может подниматься, пропуская вперед полицейских, и расширяться, полностью блокируя улицу.

В машине для подавления уличных беспорядков имеются отверстия для стрельбы из травматического оружия. Машина снабжена несколькими камерами наблюдения, которые позволяют водителю видеть происходящее впереди, а также двумя водометами. Подробнее о проекте Bozena Riot можно узнать здесь или здесь.

Фото — кадр из видео.