Словосочетание fake news ("фейковые новости") настолько часто стало встречаться в публикациях СМИ, что один из старейших словарей английского языка — Collins — признал его выражением 2017 года.

Словарь толкует выражение как "ложную, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостных сообщений".

С 2016 года частота использования этого словосочетания выросла на 365%. Одним из главных популяризаторов понятия стал президент США Дональд Трамп, который чаще других использовал его в своем "Твиттере" и публичных выступлениях.

В Британии премьер-министр Тереза Мей и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также часто включали выражение "фейковые новости" в свои выступления.

"[Выражение] "фейковые новости" либо в качестве констатации факта, либо в качестве обвинений звучали в этом году отовсюду, что еще более подорвало доверие публики к информационной журналистике", — говорит контент-редактор Collins Хелен Ньюстед.

Словосочетание "фейковые новости" войдет в следующую печатную версию словаря Collins.

Как объясняют в Collins, слово "фейк" в английском языке изначально было сленговым и использовалось в криминальной среде как глагол для описания производства чего-то фальшивого — денег или документов.

Оно мигрировало в политический лексикон особенно активно во время президентской кампании в США 2016 года, когда обозреватели отмечали появление большого количества неправдивых сообщений и новостных заметок о кандидатах, публиковавшихся под видом серьезных новостей.

В январе 2017 года Дональд Трамп назвал сообщения телеканала Си-эн-эн о возможных связях его предвыборного штаба с Россией "фейковыми новостями", после чего словосочетание стало все активнее использоваться в СМИ.

В шорт-лист главных выражений года попали также такие слова и словосочетания, как: