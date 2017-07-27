В США в результате поломки аттракциона на ярмарке в штате Огайо один человек погиб, а еще пятеро находятся в критическом состоянии.

Трагический инцидент в луна-парке случился в разгар развлечений: сломался аттракцон "Огненный шар". Авария произошла, когда выполнялся вираж. Представители надзорной организации утверждают, что все инспекции проводились по графику.

По словам представителя полиции, "отвалился" один из рядов сидений, укрепленных на сооружении, передает "РИА Новости".

Организаторы ярмарки заверили общественность, что через соцсети будут сообщать о ходе расследования. Работа аттракциона на время разбирательства прекращена.