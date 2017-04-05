Собеседник агентства заявил: "В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства". В публикации не сказано, по какой причине возникла эта версия, не приводится каких-либо подробностей. Отмечается, что РИА не располагает официальным подтверждением этой информации. Следователи расследуют уголовное дело в связи со взрывом по статье "Террористический акт". Накануне было названо имя террориста-смертника: это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Взрыв прогремел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.