Артур Рэнсом всегда был известен как писатель, сообщает Zagolovki.ru. Писатель и историк разведки Геннадий Соколов рассказал "Комсомольской правде", что на туманном Альбионе Рэнсома до сих пор обожают подростки. Особенно за серию книг "Ласточки и амазонки". Королева Елизавета II зачитывалась ими в детские годы, как и ее супруг, принц Филипп, сын принц Чарльз, невестка леди Диана, внуки Уильям и Гарри.

В 2009 году британская разведка МИ-6 рассекретила, что этот любимец детворы с первых дней Октября тесно общался с Лениным, Бухариным, Троцким, встречался с Дзержинским, другими вершителями революции, жил в одной квартире с главой большевистского Агитпропа, секретарем Коминтерна Радеком, частенько играл в шахматы с Верховным Главнокомандующим советской России, председателем Революционного трибунала Крыленко. Только со Сталиным отношения не сложились. Будущий "отец народов" не доверял англичанину. Но не Сталин делал тогда погоду в стане большевиков, а Ленин с Троцким. Они же души не чаяли в "британце с моржовыми усами". Особенно Лев Давыдович…

А ведь именно таково было одно из заданий Центра — курировать Троцкого. Британия хотела использовать злого демона революции, чтобы Россия продолжала войну с Германией до победного конца. Этого, в противовес Ленину, и хотел Троцкий. Когда он с соратниками вернулся в Россию, приглядывать за Львом Давыдовичем и другими большевистскими вождями в Петрограде МИ-6 поручило Рэнсому, пишет "КП".

Благодаря интервью с Троцким англичанин быстро освоился в Смольном, получил доступ к самым именитым представителям Советской власти. Большевики считали его идеалистом, своим союзником, доносящим до читателей за рубежом правду о Стране Советов, ее вождях. С Троцким у Рэнсома были очень теплые отношения.

По словам историка разведки Соколова, другие английские агенты, работавшие в России, должны были физически устранить Ленина, ратовавшего за мир с Германией. Однако провал шел за провалом. Некоторые агенты погибли, некоторые — высланы. Рэнсом при этом оставался в "стане врага", цел и невредим. Поэтому есть версия, что чекисты его перевербовали, но по этому поводу до сих пор ведутся споры.

Возможно, большевики зацепили британского "сказочника" на любви к русской — Евгении Шелепиной, помощнице Троцкого. Они познакомились, когда англичанин пришел в Смольный брать первое интервью у Льва Давыдовича. Женечка была высокой (190 см ростом) и красивой, его любовь с первого взгляда. Он ласково именовал ее "my big lady" — моя большая леди. А она называла его "мой Артюша". Они поженились, и советские власти разрешили Рэнсому увести свою Женечку в Англию, где они и прожили до самой смерти писателя в Озерном краю.